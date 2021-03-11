В Самаре определили новое место для приговоренных к исправительным работам

Приговоренные к исправительным работам смогут отбыть наказание в управляющей компании

В Самаре определили новое место, где смогут отбывать наказание приговоренные к общественным работам. К списку организаций добавили управляющую компанию "Квартал-НД". Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

В соответствии с официальным сайтом компании, она обсуживает дома на улицах Майская, Минская, Нагорная, Ставропольская, Стара Загора, Черемшанской, Строителей, проспекте Кирова.

В целом в списке мест, где могут отбывать наказание приговоренные к общественным работам, значатся ряд других управляющих компаний, организации, занимающиеся благоустройством, медицинские организации и другие компании.