Самарцы стали чаще заказывать торты

Самарцы стали чаще есть сладости Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарцы стали чаще покупать сладости и заказывать торты, выяснили эксперты "Авито".

Такую активность связывают с тем, что в период ограничений, самоизоляции и удаленной работы, торт на заказ становится простым и доступным способом порадовать себя и близких.

В Самаре за последний год спрос на торты на заказ вырос на 64%. Причем, с возвращением в офисы спрос стал только расти - сладости заказывали уже для корпоративных праздников.

Многие кулинары стали давать объявление об изготовлении тортов, количество предложений на сайте объявлений возросло на 39%.

Стоимость торта зависит от состава и сложности украшения. В Самаре заказной торт обойдется в среднем в 1 тыс. рублей.