Тольяттинский «Акрон» на выезде обыграл «Чайку» 1:0

Встреча закончилась со счетом 1:0. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» в 29 туре Футбольной национальной лиги на выезде обыграл «Чайку». Матч проходил в селе Песчанокопское и закончился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол забил Максим Майрович.

- Готовились к тяжелой игре. Понимали, что матч не будет для нас легкой прогулкой, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Акрона» Владимир Жапалэу. - Хочется сказать ребятам спасибо за тот настрой, который они показали, за то, что вышли с полной самоотдачей. Ребята, которые вышли на замену, прибавили на тех позициях, где нам было нужно. Думаю, результат закономерен. Судя по тем моментам, которые были во время матча, мы должны были забивать минимум два мяча. У нас сейчас очень тяжелая ситуация в турнирной таблице. Каждое очко на вес золота.

После 29 туров «Акрон» идет в зоне вылета – на 18 месте из 22. От спасительной 16 позиции тольяттинцев отделяют шесть очков.

Следующий матч «Акрон» проведет в воскресенье, 14 марта, в Жигулевске против одного из лидеров ФНЛ «Оренбурга».