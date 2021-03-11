В Самаре научились делать электричество из шума

Самарские ученые изобрели устройство, получающее энергию из шума двигателя. Фото - предоставлено университетом

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева разработали опытную установку для электроэнергии из шума энергетических установок. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Как рассказал старший преподаватель кафедры теплотехники Самарского университета Артем Шиманов, обычно в двигателях, используемых в железнодорожных локомотивах или крупных морских судов применяют различные системы для подавления шумов. В самарском университете предлагают получать из этих шумов дополнительную электроэнергию.

Ученые сделали прототип установки, который представляет собой трехметровую трубку, внутри которой находится турбина с электрогенератором. От источника шума, в трубу поступает звук, звуковые колебания раскручивают турбину – так получают электроэнергию.

Разработчики утверждают, что их изобретение позволит снизить нагрузку на выхлопную систему двигателей, за счет чего они станут меньше и легче. «Если взять какую-нибудь большую энергетическую установку, например, двигатель от тепловоза или большого морского судна, то уменьшение выхлопной системы на 10% уже даст уменьшение общего веса, как минимум, на десятки килограммов», - отметил Шиманов.

Завершить исследования планируется в следующем году, после чего будет создан демонстрационный образец устройства и начнется работа по внедрению разработки для реального применения.