В Самарской области снова много умерших среди пациентов с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 250 новых случав заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в Самарской области заразились 51 464 человека, из которых вылечились 47 866, в том числе, 265 - за прошедшие сутки.

В регионе шесть новых смертельных случаев. После большого перерыва в области вновь стало много летальных исходов, вчера умерла 27-летняя девушка. Всего в Самарской области скончались 958 заразившихся.

В целом по стране за сутки 9 270 новых заразившихся в 85-ти регионах страны. Всего с начала пандемии заразились 4,36 млн человек.