В Самарской области продлили самоизоляцию для пенсионеров старше 65 лет

В Самарской области продлили самоизоляцию для пожилых граждан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продлили самоизоляцию для граждан старше 65 лет. Об этом говорится в постановлении губернатора от 11 марта.

Ранее сообщалось, что в регионе из-за большого количества заразившихся не планируют снимать действующие ограничения и ожидают роста количества заболевших. В результате, самоизоляция для пожилых продлена до 28 марта. Им можно ходить в поликлиники, магазины, гулять на улице с домашними животными или заниматься спортом на свежем воздухе, но нельзя ходить в театры, на концерты, фитнес-клубы и в спортзалы.

В последние сутки в регионе нашли 250 новых заразившихся, вновь много умерших - шесть человек. Днем ранее умерла 27-летняя пациентка.