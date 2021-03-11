В Самарской области продлили запрет на посещение ТЦ для подростков

В торговые центры подросткам без взрослых пока ходить нельзя Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области продлили запрет на посещение торговых центров для подростков без сопровождения взрослых. Об этом говорится в постановлении губернатора от 11 марта.

Ранее в регионе отмечали рост заболеваемости коронавирусом в нескольких возрастных группах, в результате чего решили продлить действующие ограничения. В результате подросткам нельзя ходить одним в торговые центры еще как минимум до 28 марта.

Также продлили самоизоляцию для граждан старше 65 лет. По последним данным, в Самарской области с начала пандемии заразились более 50 тыс. человек, вчера умерла 27-летняя девушка, заразившаяся коронавирусом.