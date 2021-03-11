В Самаре на проспекте Карла Маркса разрешили строить высотки

В Самаре разрешили строить 26-этажные дома

В Самаре разрешили строить высотные дома на участке на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Митирева. Об этом говорится в сообщении регионального минстроя в Twitter.

Ранее ООО "Радамира" запрашивала разрешение на строительство домов с отклонением от норм по числу парковочных мест, и получило отказ.

Когда началось строительство, жители города начали возмущаться, почему в том месте строят 26-этажные дома, предполагая, что строить там можно только дома средней этажности. Как ответили в минстрое, планируемый под застройку участок расположен в зоне Ж-4, где многоэтажная застройка является основным видом разрешенного использования, а максимальная высота зданий может составлять до 75 метров.

Также горожане поинтересовались о коэффициенте парковочных мест. В министерстве ответили, что согласован коэффициент 1 к 1.