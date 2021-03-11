В Кинель-Черкасском районе построят культурно-досуговый центр и ведомственное жилье для медработников

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает серию встреч с главами городов и районов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с главой Кинель-Черкасского района Сергеем Радько. В ходе совещания стороны обсудили итоги прошлого года и приоритетные задачи на текущий, в числе которых выделение ведомственных квартир медработникам и учителям муниципалитета, а также строительство культурно-досугового центра.

- В целом Кинель-Черкасский район успешно справился с исполнением нацпроектов, однако есть и недоработки. Мы провели работу над ошибками и в текущем году будем мониторить некоторые показатели, - отметил Сергей Радько.

Несмотря на некоторые упущения, в Кинель-Черкасском районе капитально был отремонтирован дом, в котором уже подготовлено 14 ведомственных квартир, а ключи передали врачам. Кроме того, по программе «Комплексное развитие сельских территорий» муниципалитет проектирует три дома, в которых также планируется выделить ведомственные квартиры медработникам и учителям. Строительство объектов проведут в 2022 году в селе Кинель-Черкассы.

Дмитрий Азаров поддержал такую инициативу и поручил всесторонне контролировать строительство и сроки сдачи объекта.

- Также Мы решили дополнительно поддержать предпринимателей: в этом году за счет местного бюджета будем компенсировать затраты на газ официально зарегистрированным личным подсобным хозяйствам, которые являются членами сельскохозяйственных производственных кооперативов и осуществляют свою деятельность на территории района. Такое никто из муниципалитетов не делает, – доложил Сергей Радько.

По словам главы района, это поможет поддержать тепличное хозяйство, которое, к сожалению, в последнее время угасает из-за высокой конкуренции. В бюджете средства на реализацию уже заложены.

Также в этом году планируется построить культурно-досуговый центр по нацпроекту «Культура».

- Это долгожданное событие для жителей села Тимашево. Сейчас в селе нет места, где бы жители проводили свой досуг: старый клуб 1912 года постройки сгорел восемь лет назад. Восстанавливать его было нерентабельно, культурно-массовые мероприятия стали проводить в актовом зале местного образовательного центра, - рассказал Сергей Радько.

- Нужно не затягивать с началом строительных работ, чтобы как можно скорее жители села обрели настоящий центр культурной жизни, которого так долго не было, - сказал губернатор.

Не так давно проект центра получил положительное заключение госэкспертизы. В культурно-досуговом центре появится актовый зал на 150 мест, обустроят зону досуговой деятельности с универсальным помещением для занятий изобразительным искусством, техническим творчеством, художественными промыслами и ремеслами, спортзал, зал для занятий хореографией, а также фойе для проведения выставок и торжественных мероприятий.