Праздничные траты и поздравления в Самарской области легли на плечи женщин

8 марта самарские мужчины проснулись в среднем на 20 минут раньше, чем обычно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно полученной статистике, жители Самарской области предпочли доставку еды походам в рестораны, а самым популярным мессенджером для поздравлений оказался Viber.

Поздравления в мессенджерах и соцсетях

По данным МТС, женщины в праздничные дни отправили почти в полтора раза больше сообщений в мессенджерах, чем мужчины. Основной объем мобильного трафика 23 февраля и 8 марта пришелся на Viber – примерно на 15% выше, чем в обычные дни. Пик активности самарских женщин в Instagram пришелся на 5 марта, когда основная масса пользовательниц получала поздравления от коллег по работе и проводила время в кафе и ресторанах. Голосовой трафик в праздничные дни, как и мобильный трафик WhatsApp, не отличались от обычных выходных.

Праздничный завтрак и доставка вместо ужина

8 марта самарские мужчины проснулись в среднем на 20 минут раньше, чем обычно, 23 февраля — в обычное время. Подъём в праздничные дни для женщин не отличался от других выходных дней.

Самым активным «светским» днем стало 5 марта – в этот день траты женщин в ресторанах и кафе выросли примерно на 40 процентов по сравнению с обычными выходными днями (у мужчин рост трат в этой категории составил лишь 25 процентов). 23 февраля и 8 марта и мужчины и женщины предпочитали организовать праздничный ужин дома, воспользовавшись услугами доставки готовой еды. При этом 23 февраля еду заказывали в основном мужчины (на 40 процентов чаще, чем в обычный выходной), а 8 марта – женщины (на 32 процента чаще).

В дни праздников 23 февраля и 8 марта траты на алкоголь у самарцев обоих полов выросли примерно на 30 процентов, средний чек у мужчин был выше примерно на 15 процентов.

Рост популярности такси в праздничные выходные составил примерно 18 процентов по сравнению с обычными днями, при этом женщины заказывали такси почти вдвое чаще, чем мужчины.