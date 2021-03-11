В Самаре на Масленицу перекроют улицу Чапаевская и улицу Шостаковича

Движение ограничат из-за Масленицы на площади Куйбышева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 13-14 марта проведут мероприятие по празднованию Масленицы на площади имени Куйбышева. Во время праздника будет временно ограничено движение на некоторых улицах, а общественный транспорт пустят в объезд.

- В период с 08:00 до 20:00 14 марта 2021 года будет ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин по улице Чапаевская от Виловской до Красноармейской и по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе, - сообщили в городской администрации.

Кроме того, с 8 вечера 13 марта и до 8 вечера 14 марта на данных участках будет запрещено парковать свой автотранспорт.

В период временных ограничений автобусные маршруты будут пущены в объезд. Временная схема движения с 8 утра до 8 вечера, 14 марта, будет организована для автобусов № 24, 92 и 297. Администрация Самары просит с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

Временное ограничение движения