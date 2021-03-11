В Самарской области столкнулись 5 автомобилей, есть пострадавшие

Виновника аварии доставили в больницу Фото: ГУ МВД по Самарской области

ДТП с пятью автомобилями произошло 11 марта, в 16:45 на улице Ленина в городе Октябрьск. Две Приоры не поделили перекресток и спровоцировали массовое ДТП.

- Водитель на Приоре не предоставил преимущество при повороте налево другой Ладе, в результате чего второй автомобиль врезался в припаркованные машины Ниссан, Пежо и ВАЗ-2110, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии пострадал виновник аварии, 43-летний водитель. Мужчину на скорой доставили в городскую больницу. По факту ДТП проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.