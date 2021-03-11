«Грохотало, жуть!»: в центре Самары у дома осыпался фасад

Фасад обрушился около двух часов ночи Фото: предоставлено КП-Самара

В ночь на 11 марта, около двух часов, жителей дома №270 разбудил неожиданный сильный грохот за окном, после чего по двору разразился вой сирен припаркованных автомобилей. Как рассказал собеседник «КП-Самара», это было похоже на сход снега с крыши, но оказалось, что осыпалась штукатурка с фасада здания, прямо под крышей.

- Я вышел утром и увидел, что на тропинке лежит кирпич, а какие-то мужчины смотрят наверх и заполняют бумаги. Я понял, что это кто-то из управляющей компании, - рассказывает житель аварийного дома Андрей Л.

Огромные кирпичи могли стать причиной трагедии Фото: предоставлено КП-Самара

Прямо в том месте, куда упал кирпич, проходит тропинка, а рядом стоят припаркованные автомобили. По словам Андрея, машины не пострадали, однако если разрушение продолжится в дневное время, то может быть угроза для жизни.

- У нас тут детский сад, дети гуляют. Страшно, если история с домом на Галактионовской повторится, - говорит житель дома на Самарской.

Корреспондент КП-Самара запросил информацию по происшествию, но в данный момент информации нет. Вечером наш собеседник прислал фотографии, что это место оградили сигнальной лентой, а значит в скором времени начнут проводить работы по устранению повреждений.