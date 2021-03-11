Отменят ли занятия в школах Самары 12 марта 2021 года из-за аномальных морозов

Окончательное решение об отмене занятий принимает директор школы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявлен оранжевый уровень опасности из-за морозов. По прогнозу синоптиков в ближайшие дни местами по области температура воздуха опустится до -28 градусов. В министерстве образования и науки региона напомнили об организации учебного процесса в период холодов.

- При понижении температуры воздуха руководителями общеобразовательных организаций принимается решение об отмене очных учебных занятий в школе. Если температура опустится ниже -25 градусов, то занятия будут отменены у учеников начальных с 1-4 классов, ниже -27 у учеников с 1-8 классы, а если температура опустится ниже -30 градусов то учиться не будут старшеклассники, - напомнили в минобразования Самарской области.

Отметим, что решение принимается директором учебного заведения на основании прогноза низких температур. Однако родители сами могут решать, пойдет в школу их ребенок или нет, но для этого нужно заранее предупредить своего классного руководителя.

Если в школах Самарской области будут отменены занятия из-за морозов, то процесс обучения будет осуществляться дистанционно. С учениками, которые пришли в школу в период морозов будут проведены занятия в соответствии с учебным планом, а также будет организовано питание.