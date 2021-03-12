На праздник Масленицы придется одеться потеплее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эти выходные, по прогнозам синоптиков, самарцев ожидает не совсем весенняя погода. Ночью местами будет понижение температуры воздуха до -25 градусов, а днем без существенных осадков. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в эти выходные.

В пятницу, 12 марта, в Самаре днем температура воздуха будет колебаться в пределах от – 7 до-9 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -20. Местами по Самарской области ночью температура опустится до -27 градусов морозов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 м/с.

13 марта будет чуть потеплее. Южные потоки ветра разгонятся до 6-11 м/с. Температура воздуха днем составит -5…-7 градусов, а ночью -17…-19. По области местами до -25.

На Масленицу, 14 марта, жителей Самары ждет дневная температура до -7 градусов, а ночью до -16 гралусов. Днем и ночью существенных осадков не ожидается, будет дуть южный, с переходом в юго-восточный, ветер со скоростью 6-11 м/с.

Напомним, что с 11 по 15 марта в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномально холодной погоды. По прогнозу синоптиков, в этот период среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 градусов.