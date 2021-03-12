На площади Куйбышева в Самаре появился скотный двор, Маслёна и точки общественного питания

Работать комплекс будет 12 марта, с 15:00 до 22.00; в субботу и воскресенье они будут открыты с 10.00 до 22.00 Фото: администрация Самары

В этом году масленичная неделя выпала на 8-14 марта, а уже 12-14 марта 2021 года на площади Куйбышева в Самаре начнет работать тематический комплекс для жителей и гостей города. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе массовые мероприятия проводится не будут, однако разрешено прогуляться на свежем воздухе и посетить праздничные локации в городах и селах.

На главной площади Самары завершается организация тематического комплекса. В настоящее время на площади Куйбышева установили 15-метровую куклу «Маслёну», а вокруг главной героини установлены различные тематические инсталляции и фотозоны.

- На площади оформляются локации «Чайная» и «Деревенька», где будут арт-объекты - самовар, чашки с блюдцами, банки из-под варенья с ложками, качели, конь, петух, мужичок с гармошкой по мотивам дымковских игрушек и другие экспозиции, а также скотный двор с гусями, коровой, курами и другими деревенскими животными, - рассказали в администрации города.

Кроме того, для жителей и гостей Самары во время работы комплекса будет предложено вкусно и сытно перекусить. Владельцы точек общественного питания угостят различными блюдами русской кухни, а также блюдами азиаткой и европейской кухни. Конечно, гости праздника смогут полакомиться блинами. В администрации рассказали, что в этом году количество торговых павильонов и точек стрит-фуда увеличено.

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