Авиакомпания добавила дополнительные авиарейсы из Самары в Санкт-Петербург

Теперь самарцы могут летать в Питер в два раза чаще Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Из международного аэропорта Курумоч в Санкт-Петербург теперь можно летать дважды в день. Об этом сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.

- С 28 марта появится дополнительный ежедневный рейс из Курумоча в Пулково. Вылеты из Северной столицы запланированы в 00:50 и 12:40, прибытие в Самару в 04:15 и 16:00 соответственно. Обратные рейсы из Самары запланированы в 05:55 и 17:00, с прибытием в Санкт-Петербург в 07:30 и 18:30 соответственно. Время для каждого аэропорта указано местное, - рассказали представители аэропорта.

Вылеты будет осуществлять авиакомпания Smartavia на самолетах Airbus 319.

Напомним, что в начале февраля аэропорт анонсировал добавление нового международного направления. Таким образом, самарцы смогут чаще летать в Ереван.