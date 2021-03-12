В Самарской области трое отважных мужчин спасли из горящего дома трех маленьких девочек

Сергей Орлов первый заметил пожар у соседей и кинулся на помощь Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Накануне Нового 2021 года, вечером, в селе Белозерки Волжского района Самарской области загорелся дом многодетной семьи. Пожар охватил часть дома на две семьи, именно ту половину, где находились маленькие дети. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- 22 декабря, в начале шестого вечера на улице Озерная, 42 в одной из квартир двухквартирного дома произошел пожар. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Первым пожар заметил сосед Сергей Орлов. Мужчина рассказал, что в его доме начались перебои с электричеством, а выглянув в окно, он увидел, что у соседей из-под крыши валит густой черный дым, а пламя уже вырывалось из дверных проемов.

- Я тут же позвонил второму жильцу двухквартирного дома, соседу Евгению. Была вероятность, что пламя быстро перекинется на его половину дома. Счет шел буквально на секунды, нужно было действовать быстро, - рассказывает Сергей Орлов.

Тут же к горящему дому начали сбегаться соседи, одна из женщин начала звонить пожарным. В селе знали, кому принадлежит горящая половина дома – там проживала многодетная семья с тремя маленькими девочками.

- Я и еще двое соседей бросились к дому, но двери ломать не стали, так как огонь мог распространиться. Была опасность, что взорвется газовый баллон, поэтому мы не медлили ни минуты. Надо было спасать девчонок, - рассказывает Сергей о том страшном вечере.

Мужчины начали барабанить в окна. Через секунды в окне появились девочки. Мужчины через приоткрытое окно по одной вытащили перепуганных сестер. Затем, чтобы спасти вещи соседа, начали выносить все ценное из половины дома Евгения. Половина дома выгорела полностью, но трагедии удалось избежать – девочки не пострадали.

- Мне позвонила мать и сказала, что у соседей пожар. Я ни о чем не думал, бежал с мыслью, что нужно спасти детей. Так поступил бы каждый, - говорит один из спасителей Иван.

Третий мужчина, который участвовал в спасении детей, возвращался домой с рыбалки.

- Мне позвонил Сергей и сказал, что горит дом многодетной матери Татьяны. Я рванул со всех ног, перепрыгивая заборы, - рассказал третий герой Виктор.

В результате отважного геройского поступка односельчан девочки 6-ти, 8-ми и 10-ти лет были спасены. А герои не многословны о своем поступке. По их словам, благодарности они не ждут, потому что просто не смогли пройти мимо чужой беды.