ВТБ запустил новую программу автокредитования со ставкой 5,5%

Ставка фиксированная и единая как при выборе нового автомобиля, так и с пробегом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВТБ запустил новую программу автокредитования «Отличная ставка». В комбинации со страхованием автомобиля ставка на весь срок кредита составит 5,5% годовых.

Клиенты смогут приобрести новый или подержанный автомобиль у дилера, но главным условием для получения кредита по ставке 5,5% является оформление заявки через сайт ВТБ. Для этого необходимо зайти в раздел «Автокредит», выбрать интересующую кредитную программу «Отличная ставка» и заполнить анкету.

В рамках предложения клиенту необходимо оформить только страхование автомобиля. В частности, возможно оформление программы «ВместоКАСКО», которая в несколько раз дешевле полного КАСКО, но при этом защищает автомобиль от риска угона и тотального повреждения. Ставка фиксированная и единая как при выборе нового автомобиля, так и с пробегом.

«Одним из приоритетов ВТБ является цифровизация покупки автомобиля. Мы значительно усилили свои позиции в этом направлении, запустив в начале года оформление автокредита в мобильном банке. Сегодня мы представляем специальную программу с акцентом на сниженной ставке при оформлении заявки на сайте – отказавшись от дополнительных сервисных услуг, мы оставили только страхование залога. Это позволило нам предложить ставку в 5,5%, которая стала одной из самых низких на рынке. В первом полугодии мы планируем сделать возможным получение автокредита полностью онлайн, без посещения офиса, поэтому наряду с запуском наших новых цифровых сервисов данная программа позволит клиентам активнее пользоваться онлайн-сервисами банка и сформировать устойчивый тренд на полностью цифровой формат покупки автомобиля. Рассчитываем, что в ВТБ доля онлайн-заявок уже к концу этого года достигнет трети от их общего числа», – прокомментировал Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» ВТБ.

Автокредит в ВТБ может быть выдан на срок до 5 лет с первоначальным взносом от 20% и по двум документам, без подтверждения дохода и занятости. Возможная сумма кредита может варьироваться и максимально составлять до 7 млн рублей. Заемщику потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор. Воспользоваться новым предложением можно до 30 апреля 2021 г.

ВТБ – один из лидеров автокредитования. За январь и февраль 2021 года банк выдал более 14 тысяч кредитов на сумму свыше 15 млрд рублей, что на 20% больше по числу и более чем на 60% по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Объем портфеля на 1 марта превысил 117 млрд рублей.