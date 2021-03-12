В Самаре оставили без изменений приговор пенсионеру, который похитил ребенка с детской площадки

Самарский областной суд не нашел оснований для изменения приговора Фото: Александра БУДАЕВА

Самарский областной суд оставил без изменений приговор Александру М., которого 28 декабря прошлого года приговорили к 8 годам лишения свободы.

Напомним, по версии следствия, 23 июля 2020 года пьяный Александр вышел на детскую площадку и начал хватать за руки ребятишек, которые там гуляли в этот момент. Сначала ему попался маленький Миша, но мальчуган вырвался и удрал со старшим товарищем Егором. 4-летняя Вика оказалась не столь проворна. Александр схватил ее за руки, и потащил к себе в квартиру, расположенную на 1 этаже дома, окна которого выходили как раз на детскую площадку.

Не совсем ясно, что пенсионер собирался делать с ребенком. Девочка рассказывала маме и следователям что «дядя посадил меня на диван и сказал ложиться спать». Сам Александр события того дня помнил смутно и уверял лишь, что девочка сама пришла к нему в гости, и ни в каком похищении он не виноват.

Как бы то ни было, Егор, который в тот день гулял во дворе с Викой, позвал на помощь ее маму. Та прибежала на детскую площадку, крикнула на помощь соседей, те «опознали» пьяного старика, который мог вести себя настолько странно, потом услышали рев ребенка из окон квартиры на первом этаже, подняли шум. Услышав крики, Александр открыл дверь квартиры, и Вика выбежала во двор к маме.

28 декабря 2020 года Куйбышевский районный суд Самары признал Александра виновным в похищении ребенка. С учетом того, что он буквально недавно вышел на свободу после срока за жестокое избиение до смерти собственной матери, мужчину приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

Александр и его адвокат пытались обжаловать этот приговор, называя его несправедливым и излишне суровым, но 1 марта Самарский областной суд оставил решение районных коллег без изменений. Таким образом приговор считается вступившим в законную силу.

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