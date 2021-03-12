Видео: житель Самары "заговорил зубы" продавцу салона сотовой связи и ограбил его

С помощью отвлекающего маневра самарец стащил телефон прямо из-под носа консультанта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию поступило сообщение об ограблении в одном из салонов сотовой связи, который находится на проспекте Кирова в Самаре. Как стало известно, грабитель под видом покупателя похитил мобильный телефон со стойки продавца-консультанта и убежал. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

- Злоумышленник сначала предложил продавцу заключить фиктивную сделку по продаже телефона, взамен на вознаграждение в размере 3 тысяч рублей. Однако сотрудник не согласился и попросил посетителя покинуть помещение. После этого грабитель схватил со стола телефон продавца и скрылся в неизвестном направлении, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники полиции изъяли видеозаписи с камер наблюдения. Полицейские установили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый за сбыт наркотиков 28-летний местный житель.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий были проверены места возможного сбыта похищенного. В одном из ломбардов на улице Ново-Вокзальная и был задержан подозреваемый в преступлении, - сообщили полицейские.

Задержанный признался в содеянном и рассказал, что пошел на преступление, чтобы расплатиться с долгами. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд Кировского района Самары для рассмотрения по существу.