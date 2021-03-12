В Самаре предложили добавить на завтраки в школах 5 рублей, чтобы сделать питание детей питательней

Этот вопрос находится на контроле депутатов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялось заседание комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту. Чиновники обсудили правила и нормы СанПин к организации общественного питания населения, вступившие в силу в январе 2021 года. Они напрямую касаются организации горячего питания школьников Самарской области.

Руководители комбинатов школьного питания также приняли участие в работе комитета. Представители организаций предложили увеличить сумму, выделяемую на одну порцию горячего завтрака с 60 до 65 рублей, что поможет сделать рацион более питательным.

- Проблема не только в размере выделяемой суммы, а еще в том, что современные дети не хотят питаться правильно, так как привыкли к фаст-фуду. В первую очередь нужно формировать у них здоровые пищевые привычки, чтобы они хотели питаться качественно и сбалансировано, - высказал свое мнение председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Вячеслав Звягинцев.

Это и другие предложения по организации школьного питания в Самаре будут на контроле у депутатов. В настоящее время проводится разъяснительная работа со школьниками, родительской общественностью, а также планируется проводить конференции по детскому питанию в самарских школах.ф