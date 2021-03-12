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Происшествия12 марта 2021 12:23

Появилось видео пожара в здании офисного центра Скала в Самаре

Пожар в офис-центре Скала на Московском шоссе произошёл 12 марта 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Пожарные подразделения работают по повышенному рангу сложности Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Днем, 12 марта 2021 года, поступило сообщение о возгорании офисного здания Скала на Московском шоссе в Самаре. По данным ГУ МЧС, горел фасад с 1 по 8 этаж здания, а также обнаружены очаги горения офисной мебели.

- Погибших и пострадавших нет. Людей из здания эвакуировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Очевидцы крупного пожара сняли на видео, как распространялся огонь по стене высотного здания. По словам свидетелей ЧП, горящие пластиковые панели падали прямо на припаркованные рядом автомобили.

ЧП