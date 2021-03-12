На пожаре в ТОЦ "Скала" в Самаре объявлена ликвидация открытого горения

Пожарным удалось справится с огнем через час после вызова Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В 11:45 пожарным поступило сообщение о пожаре в офисном здании Скала на Московском шоссе в Самаре. По данным ГУ МЧС по Самарской области, произошло горение фасадного утеплителя с 1 по 8 этаж, а также очаги возгорания офисной мебели.

- В 12:37 объявлена локализация на площади 400 квадратных метров, в 12:47 открытый огонь удалось ликвидировать, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС.

По данным МЧС, до прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 300 человек, пожарные вывели на улицу из горящего здания еще 100 человек. Для ликвидации возгорания в ТОЦ «Скала» было привлечено 132 человека личного состава и 42 единицы спецтехники. Погибших и пострадавших нет.

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