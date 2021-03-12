Прокуратура проведет проверку по факту возгорания фасада в ТОЦ «Скала» в Самаре

Ситуация находится на контроле прокуратуры Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Самаре произошло возгорание в офисном центре «Скала» на Московском шоссе. ЧП произошло в пятницу, 12 марта, около полудня. На место происшествия выехал прокурор Октябрьского района Самары Александр Левыкин.

В настоящее время пожар локализован, объявлена ликвидация открытого горения. Для координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов на месте работает прокурор района, - рассказали в пресс-службе Прокуратуры Самарской области.

По предварительным данным жертв нет, все посетители и сотрудники ТОЦ «Скала» были эвакуированы. Прокуратура организовала проверку, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности виновных лиц. В настоящее время ход процессуальной проверки взят на контроль прокуратуры.