Появилось эффектное видео пожара в офис-центре Скала в Самаре, снятое с воздуха

Фасад выгорел с 1 по 8 этаж Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Самаре, 12 марта, произошел крупный пожар в здании офисного центра Скала на Московском шоссе. Видеоблогер Самарский-163 показал, как выглядел пожар с высоты птичьего полета.

По данным ГУ МЧС, горел фасадный утеплитель с 1 по 8 этаж здания. Ликвидировать открытое горение удалось спустя час после вызова.

- Погибших и пострадавших нет, из здания были эвакуированы все сотрудники, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В настоящее время причины пожара неизвестны. На место ЧП продолжают работать экстренные службы.

КП-Самара следит за развитием событий.