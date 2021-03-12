Статистика по коронавирусу в Самарской области на 12 марта 2021 года

В Самаре вновь зарегистрировали рекордное количество смертей от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько человек умерло, а сколько заболело коронавирусом в Самарской области на 12 марта 2021 года. За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 252 человек. Всего за время пандемии опасный диагноз был поставлен 51 716 человек.

Из общего числа заболевших, уже 48 126 жителей Самарской области успешно справились с опасным заболеванием. По данным на 12 марта, выздоровели еще 260 пациентов.

Что касается печальной статистики, то в регионе за минувший день вновь зарегистрировано рекордное число смертей о коронавируса. Так, по опубликованным данным на 12 марта в Самарской области скончались еще 14 пациентов, у которых был подтверждён коронавирус. Всего в регионе от коронавируса скончались 972 местных жителя.