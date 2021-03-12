Дело черных риелторов, которые отбирали квартиры у самарских пенсионеров, суд рассмотрит в третий раз

Обычные залы судов не могли вместить 48 подсудимых вместе с адвокатами, поэтому заседали в Культурном центре облМВД Фото: Александра БУДАЕВА

В Шестой кассационный суд поступило уголовное дело так называемых «черных» риелторов. Раньше его называли делом организованного преступного сообщества (ОПС) Ирины Тюменцевой, но после того, как областной суд посчитал недоказанным факт существования такого сообщества, говорить об ОПС более не корректно.

Напомним, по версии следствия, риелтор Ирина Тюменцева смогла объединить вокруг себя коллег-риелторов, сотрудников регпалаты, а также личностей, не отягощенных высокими моральными стандартами. Вместе они с 2009 по 2013 гг провернули немало «славных», но незаконных сделок. Находили одиноких пенсионеров, у которых квартиры оформлены в собственность, приходили к ним под видом соцслужб, спаивали, потом вывозили куда-нибудь подальше от Самары. В это время в городе находили человека, отдаленно похожего на жертву, который под видом хозяина недвижимости продавал ее нужным людям, а те перепродавали добросовестным покупателям.

Следователи насчитали 48 участников группы, ущерб от их действий превысил 90 млн рублей. В 2019 году Самарский районный суд признал всех виновными и приговорил членов ОПС к 205 годам лишения свободы на всех. Больше остальных, разумеется, получили предполагаемая глава группировки Ирина Тюменцева и ее «правая рука» Оксана Пименова (18 и 16 лет колонии соответственно).

Но Самарский областной суд этот приговор пересмотрел. Судьи посчитали, что никакого ОПС не было, а за обычные мошенничества с недвижимостью закон предусматривает совсем другие сроки наказания. Так что многие осужденные получили реальную возможность в ближайшее время выйти на свободу.

Согласятся ли с таким решением в Шестом кассационном суде, пока не ясно. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

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