Глава Октябрьского района: уполномоченные органы устанавливают причину пожара в ТОЦ «Скала» в Самаре

Огонь охватил весь фасад Скалы Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Глава Октябрьского района Александр Кузнецов прибыл на место крупного пожара в здании ТОЦ «Скала» на Московском шоссе. Чиновник записал видео-комментарий в своем личном блоге в Инстаграм.

- Горела внешняя часть фасада офисного здания. Пожарные во время прибыли на место и не дали огню прорваться внутрь. В настоящее время устанавливаются причины пожара, - рассказал глава района.

Напомним, ЧП произошло днем, 12 марта. По данным ГУ МЧС, горел фасад здания ТОЦ «Скала» с 1 по 8 этаж. Пострадавших и погибших нет, эвакуировано порядка 300 человек. Открытый огонь был ликвидирован, в настоящее время пожарные осуществляют проливку здания.