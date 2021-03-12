Видео пожара в "Скале" в Самаре 12 марта 2021 года: публикуем кадры охваченного огнем здания

Пострадавших и погибших нет ФОТО: Самара Life Фото: СОЦСЕТИ

Опубликовано видео пожара в "Скале" в Самаре 12 марта 2021 года. На видео попало охваченное огнем здание. Загорелась стена торгово-офисного центра, затем огонь перекинулся на припаркованные у здания машины. В пожаре никто не пострадал, но очевидцы рассказали, что были слышны хлопки и взрывы. Не повезло и автомобилистам, которые припарковали поблизости свои машины.

- По прибытии установлено, что горит фасад с первого по восьмой этажи ТОЦ и офисная мебель отдельными очагами, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Самарской области. Из торгового центра эвакуировали всех людей. Горела стена здания, которая находится ближе к новому строящемуся ИТ-центру и парковке, которая находится поблизости.

Из-за пожара в Скале 12 марта 2021 года перекрывали часть Московского шоссе, автомобили пускали в объезд. Также в пожаре пострадали припаркованные машины - несколько из них спас водитель, случайно оказавшийся на месте ЧП.

Пока непонятно, работают ли рестораны, которые также находятся в этом здании.