Как будет работать "Максимилианс" в пятницу и выходные из-за пожара в Скале 12 марта 2021 года

Из-за пожара в выходные не будут работать несколько ресторанов

Узнали, как будет работать ресторан "Максимилианс" в пятницу и выходные после пожара в Скале 12 марта 2021 года. Напомним, что в офисном здании днем загорелась стена и ряд офисов. Пострадавших нет, всех сотрудников эвакуировали, однако сгорели несколько припаркованных рядом машин. Впрочем, последствия оказались гораздо более тяжелыми. В Скале находятся несколько крупных ресторанов, которые уже объявили о закрытии на ближайшие дни.

- По техническим причинам, возникшим в ТЦ Скала, наш ресторан временно закрыт, -сообщили в Максимилиансе. Здесь на пятницу и выходные планировались вечеринки, однако, их пришлось отменить.

Пока неизвестно, успеют ли устранить все последствия пожара в Скале 12 марта 2021 года за выходные. Во вторник в "Максимилиансе" должно было состояться еще одно крупное мероприятие, паб-квиз "Вспомнить все", его организаторы также отметили, что перенос игры возможен, о датах и месте проведения в этом случае сообщат дополнительно.

Также в ТЦ располагается бар "Дорогая, я перезвоню", она также не будет работать на грядущих выходных. По предварительным данным сами помещения огнем не затронуты, однако проблемы есть в самом офисном здании, в том числе и с проводкой.