Изменение локации! Где пройдет "Масленица" от "Комсомолки" в Самаре 14 марта 2021 года

Всех приглашают на Масленицу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

14 марта 2021 года жители региона будут провожать зиму и праздновать Масленицу в Самаре. Гостей ждут на площади Куйбышева, на набережной и в парке Гагарина - здесь весело отпраздновать "Масленицу" можно вместе с "Комсомолкой".

Мероприятие пройдет в строгом соответствие с санитарными правилами - на свежем воздухе, с соблюдением социальной дистанции и обработкой всех поверхностей. В программе - веселые скоморохи, бег в мешках, конкурсы и викторины, ярмарка от самарских рукодельниц.

Ждем гостей на Широкую Масленицу в парке Гагарина (площадка со стороны ул. Советской Армии, рядом с прокатом коньков). Начало в 12.00.