В Самаре начинает работу "Экомобиль"

В Самаре будет работать экомобиль
В Самаре начнет работать "Экомобиль". Передвижная станция от ГК "ЭкоВоз" будет функционировать в областной столице при полноценной поддержке Сбербанка. Как объяснили в группе компаний, в экомобиль можно сдать ртутные градусники, ртутьсодержащие бытовые лампы, батарейки, оргтехнику, пластик, алюминий, стекло от бутылок, бумагу и картон и пластиковые крышечки.
Передвигаться экомобиль будет по строгому расписанию. Сдать вещи, пригодные для переработки, может каждый житель города.
Понедельник
11:50–12:30 Кр.Ключи, Мира,6
13:00–13:40 Ново-Садовая, 347а (Аминева)
14:10–14:50 Пр. Кирова, д. 326А /Молодежная
15:20–16:00 Ново-Вокзальная 130
Вторник
11:50 – 12:30 ул. Георгия Димитрова, 4 (кинотеатр «Самара»)
13:00–13:40 Стара-Загора, 56
14:10–14:50 Советской Армии,124
15:20–16:00 Владимирская, 35
Среда
11:50 – 12:30 ул. Марии Авейде, д.35
13:00 – 13:40 Советская,2
14:10 – 14:50 ул. Физкультурная, д. 101 ( «Дворец спорта»)
15:20 – 16:00 Тухачевского, 92
Четверг
11:50 – 12:30 ул. Самарская, д.207
13:00 – 13:40 ул. Аэродромная, д. 13 («Дом Молодежи»)
14:10 – 14:50 Южный город, Николаевский проспект 2
15:20 – 16:00 Южный город, Дмитрия Донского 13