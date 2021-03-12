В Самаре начинает работу "Экомобиль"

В Самаре будет работать экомобиль

В Самаре начнет работать "Экомобиль". Передвижная станция от ГК "ЭкоВоз" будет функционировать в областной столице при полноценной поддержке Сбербанка. Как объяснили в группе компаний, в экомобиль можно сдать ртутные градусники, ртутьсодержащие бытовые лампы, батарейки, оргтехнику, пластик, алюминий, стекло от бутылок, бумагу и картон и пластиковые крышечки.

Передвигаться экомобиль будет по строгому расписанию. Сдать вещи, пригодные для переработки, может каждый житель города.

Понедельник

11:50–12:30 Кр.Ключи, Мира,6

13:00–13:40 Ново-Садовая, 347а (Аминева)

14:10–14:50 Пр. Кирова, д. 326А /Молодежная

15:20–16:00 Ново-Вокзальная 130

Вторник

11:50 – 12:30 ул. Георгия Димитрова, 4 (кинотеатр «Самара»)

13:00–13:40 Стара-Загора, 56

14:10–14:50 Советской Армии,124

15:20–16:00 Владимирская, 35

Среда

11:50 – 12:30 ул. Марии Авейде, д.35

13:00 – 13:40 Советская,2

14:10 – 14:50 ул. Физкультурная, д. 101 ( «Дворец спорта»)

15:20 – 16:00 Тухачевского, 92

Четверг

11:50 – 12:30 ул. Самарская, д.207

13:00 – 13:40 ул. Аэродромная, д. 13 («Дом Молодежи»)

14:10 – 14:50 Южный город, Николаевский проспект 2

15:20 – 16:00 Южный город, Дмитрия Донского 13