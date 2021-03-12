В Самарском цирке пройдет праздник Масленицы

Цирк приглашает на Масленицу

Самарский государственный цирк приглашает жителей Самары посетить праздник Масленицы. Веселые гуляния на площади перед цирком и в фойе здания пройдут в воскресенье, 14 марта, в 13:00. Праздник пройдет в рамках начала новой цирковой программы «Шоу Воды, Огня и Света».

В программе мероприятия игры, песни и веселые хороводы в сопровождении скоморохов. Гости праздника получат призы и подарки, а также примут участие в увлекательных мастер-классах. Кроме того, самарская детская цирковая студия покажет свое зажигательное выступление.

Площадь украсит главный символ Масленицы – чучело Марёна, а мимы, ходулисты и заводные ведущие не дадут заскучать гостям праздника.

Также в день празднования Масленицы, 14 марта, состоится зажигательное цирковое шоу «Шоу Воды, Огня и Света», которое является одним из лучших цирковых проектов в России. Зрителей ждет шедевр циркового искусства, завораживающие спецэффекты, а также экзотические животные и веселые клоуны.

Купить билет на «Шоу Воды, Огня и Света» можно в кассе цирка или на сайте circus-samara.ru