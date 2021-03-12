В Самарской области 252 заболевших за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки зарегистрировали 252 новых случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении регионального оперштаба.

Больше всего новых случаев выявили в областной столице, где 81. В остальных городах и районах значительно меньше - 29 в Тольятти, 18 - в Волжском районе, 14 - в Красноярском районе.

Из заразившихся 216 человек уже болели ОРВИ и гриппом, 36 человек узнали о заражении при профосмотрах.

За сутки зарегистрировано большое количество смертельных случаев. Умерли шесть женщин в возрасте от 48-ми до 86-ти лет и восемь мужчин от 60-ти до 87 лет.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 51 716 человек, из которых вылечились 48 126. Умерли 972 человека.