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Коронавирус Covid-1912 марта 2021 15:48

В Самаре плюс 81: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

Среди заразившихся умерли шесть женщин и восемь мужчин
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области 252 заболевших за сутки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки зарегистрировали 252 новых случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении регионального оперштаба.

Больше всего новых случаев выявили в областной столице, где 81. В остальных городах и районах значительно меньше - 29 в Тольятти, 18 - в Волжском районе, 14 - в Красноярском районе.

Из заразившихся 216 человек уже болели ОРВИ и гриппом, 36 человек узнали о заражении при профосмотрах.

За сутки зарегистрировано большое количество смертельных случаев. Умерли шесть женщин в возрасте от 48-ми до 86-ти лет и восемь мужчин от 60-ти до 87 лет.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 51 716 человек, из которых вылечились 48 126. Умерли 972 человека.