Новый Renault Duster теперь можно купить и в Самаре

Фото предоставлено ООО «Автоповолжье»
11 марта стартовали продажи нового Renault Duster, как сообщает официальный дилер Renault в Самаре Renault Автоповолжье, прием заявок на покупку автомобиля уже открыт, стоимость и комплектации известны.
Новый Renault Duster сохранил преимущества автомобиля первого поколения. Он все также может легко удивить впечатляющими внедорожными характеристиками и готовностью к суровым условиям эксплуатации. При этом вырос уровень оснащения, ездового комфорта, динамики и безопасности.
Renault Duster получил полностью новый внешний дизайн, но сохранил узнаваемый образ и высокую геометрическую проходимость. Революционно преобразился интерьер: внутрисалонное пространство стало еще более эргономичным.
Внедорожник построен на модульной SUV-платформе нового поколения и во всех комплектациях оснащается рулевым управлением с электроусилителем. Для Duster предлагается самая широкая в классе гамма двигателей: новое сочетание бензинового турбомотора ТСе150 с шестиступенчатой механической трансмиссией, уникальный для сегмента дизельный двигатель 1,5 dCi, бензиновый 2-литровый двигатель и модернизированный двигатель 1.6 л. Для всех версий доступна интеллектуальная система полного привода с уникальной настройкой внедорожного режима 4WD LOCK. Автомобиль также получил новое оборудование для уверенности на бездорожье: ассистент спуска с горы, система камер кругового обзора и монитор 4х4.
Для комфорта в любую погоду предусмотрены двухступенчатый обогрев передних и задних сидений, руля, форсунок омывателя, электрический нагревательный элемент в системе отопления, а также подогрев ветрового и заднего стекол и зеркал заднего вида.
В продаже четыре уровня оснащения Renault Duster – Access, Life, Drive и Style, – а также лимитированная серия Edition One.
Внедорожник доступен по цене от 945 000 рублей. Познакомиться с новым Renault DUSTER, пройти тест-драйв и получить всю необходимую информацию уже можно во всех Дилерских Центрах Renault Автоповолжье:
г.Самара, ПГТ Смышляевка, Пожарныи проезд 4-1 (пересечение Аэропортовское ш/ул. Механиков)
г.Самара, 18 км. Московского ш. 10А
г.Новокуи бышевск, ул. Кирова, 20
Телефон: +7(846)207-65-65