Новый Renault Duster теперь можно купить и в Самаре

Фото предоставлено ООО «Автоповолжье»

11 марта стартовали продажи нового Renault Duster, как сообщает официальный дилер Renault в Самаре Renault Автоповолжье, прием заявок на покупку автомобиля уже открыт, стоимость и комплектации известны.

Новый Renault Duster сохранил преимущества автомобиля первого поколения. Он все также может легко удивить впечатляющими внедорожными характеристиками и готовностью к суровым условиям эксплуатации. При этом вырос уровень оснащения, ездового комфорта, динамики и безопасности.

Renault Duster получил полностью новый внешний дизайн, но сохранил узнаваемый образ и высокую геометрическую проходимость. Революционно преобразился интерьер: внутрисалонное пространство стало еще более эргономичным.

Внедорожник построен на модульной SUV-платформе нового поколения и во всех комплектациях оснащается рулевым управлением с электроусилителем. Для Duster предлагается самая широкая в классе гамма двигателей: новое сочетание бензинового турбомотора ТСе150 с шестиступенчатой механической трансмиссией, уникальный для сегмента дизельный двигатель 1,5 dCi, бензиновый 2-литровый двигатель и модернизированный двигатель 1.6 л. Для всех версий доступна интеллектуальная система полного привода с уникальной настройкой внедорожного режима 4WD LOCK. Автомобиль также получил новое оборудование для уверенности на бездорожье: ассистент спуска с горы, система камер кругового обзора и монитор 4х4.

Для комфорта в любую погоду предусмотрены двухступенчатый обогрев передних и задних сидений, руля, форсунок омывателя, электрический нагревательный элемент в системе отопления, а также подогрев ветрового и заднего стекол и зеркал заднего вида.

В продаже четыре уровня оснащения Renault Duster – Access, Life, Drive и Style, – а также лимитированная серия Edition One.

Внедорожник доступен по цене от 945 000 рублей. Познакомиться с новым Renault DUSTER, пройти тест-драйв и получить всю необходимую информацию уже можно во всех Дилерских Центрах Renault Автоповолжье:

г.Самара, ПГТ Смышляевка, Пожарныи проезд 4-1 (пересечение Аэропортовское ш/ул. Механиков)

г.Самара, 18 км. Московского ш. 10А

г.Новокуи бышевск, ул. Кирова, 20

Телефон: +7(846)207-65-65