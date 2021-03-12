Гендиректор «Крыльев Советов»: «Надеюсь, наша женская команда скоро начнет выступление в Суперлиге»

В «Крыльях» рассчитывают со временем довести команду до Суперлиги. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Женская футбольная команда «Крылья Советов» официально вошла в структуру клуба. Она существует с 2019 года, однако до этого числилась в академии «КС». В этом сезоне девушки выступят в Первой лиге (второй по силе дивизион российского футбола), однако в планах у клуба – вывести команду в Суперлигу.

- Надеюсь, наша команда выйдет на высокий уровень и девушки в скором времени начнут свое выступление в Суперлиге, - отметил гендиректор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий. - Пока сезон Первой лиги начнется в апреле. Формат отличается от мужского футбола, здесь есть разделение на территориальные зоны. В Самаре, отмечу, большие традиции именно в женском футболе. Свое имя в историю вписала команда, которая добивалась больших успехов – четыре раза выигрывала чемпионат России, побеждала в национальном Кубке. Тогда команда выступала под брендом ЦСК ВВС. Теперь у нас есть женская команда «Крылья Советов», которая входит в структуру клуба.

Команду продолжить тренировать двукратная чемпионка России в составе ЦСК ВВС, экс-полузащитник сборной страны Галина Комарова. Конкретных задач перед «КС» пока не ставят, команде нужно будет почувствовать профессиональный уровень.