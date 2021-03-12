В Сызрани мать четверых детей будут судить за карманные кражи

Полицейские поймали в Сызрани женщину, которая воровала в общественном транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани за карманные кражи будут судить 27-летнюю мать четверых детей. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, молодая женщина приехала в Сызрань из Саратовской области к своему гражданскому мужу. В сентябре прошлого года она освободилась из исправительного учреждения, куда попала за аналогичные преступления.

В Сызрани женщина совершила серию карманных краж в общественном транспорте. Ее добычей становились ценные вещи и кошельки, в которых были деньги и банковские карты.

При проверке мест вероятного сбыта похищенного полицейские обнаружили кольцо, по описанию похожее на то, которое пропало из сумки одной из потерпевших. Как выяснилось, в комиссионный магазин его сдал муж подозреваемой, которому она сказала, что кольцо нашла.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, которое направлено для рассмотрения в суд.