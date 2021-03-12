Защитник "Крыльев Советов-2005" вызван в сборную России U-16

Иван Корнев вызван в сборную страны U-16

Центральный защитник из "Крыльев Советов-2005" Иван Корнев вызван в сборную России U-16.

Он вместе с командой поедет на сборы в Анталью, Турция, которые продлятся с 21 по 30 марта. На сборах запланированы два контрольных матча, которые пройдут с командой Белоруссии.

Центр подготовки футболистов "Крыльев Советов" работает с сентября 2010 года. За 9 лет обучение там прошли порядка 300 детей. Сейчас на базе центра создана Академия футбола высшей категории. Подобные наравне с "Крыльями Советов" имеются также у таких команд как "Зенит", "Краснодар" и "Спартак".