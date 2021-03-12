Крупный пожар в "Скале" в Самаре ликвидирован

Пожар произошел в торгово-офисном центре "Скала" в Самаре. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Крупный пожар в торгово-офисном центре "Скала" в Самаре ликвидирован. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

"В 17.02 пожар на площади 400 кв. м ликвидирован", - говорится в сообщении.

В пятницу, 12 марта, загорелась стена торгово-офисного центра. Огонь перекинулся на припаркованные машины, горела офисная мебель.

В ликвидации пожара участвовали 132 человека и 42 единицы техники. Было эвакуировано 100 человек, 300 человек вышли из здания самостоятельно до приезда пожарных. Кроме того, неизвестный мужчина рисковал жизнью, спасая припаркованные автомобили.

Причины пожара, а также ущерб от него устанавливаются.