Многодетной семье из Волжского района волонтеры-единороссы предали «масляничные» подарки

Волонтеры поддерживают многодетные семьи с приемными детьми

Волонтеры-единороссы передали «масляничные» подарки многодетной семье из Волжского района Самарской области.

В дружной семье Петренко-Ильных трое приемных детей в возрасте от 8 до 12 лет. Супруги Владимир и Лариса не раз становились «Семьей года» в Волжском районе – в 2015-м и 2019-м годах, а в прошлом году Владимира наградили региональным знаком общественного признания «Во славу отцовства».

Супруги поддерживают друг друга во всех начинаниях, дети помогают своим приемным родителям и дома, и в небольшом приусадебном хозяйстве. В гости к семье зашли волонтеры - депутат собрания представителей Волжского района Максим Кануев и Ирина Мануева. Они привезли продукты для празднования широкой Масленицы. Детские энциклопедии и развивающие игры - подарки от администрации Волжского района и местного отделения партии «Единая Россия» передала исполнительный секретарь Татьяна Жигулина.

«Масленица – это самый позитивный и по-настоящему народный праздник. Блины символизируют солнце, скорейшее наступление весны и теплых дней. Мы рады побывать в такой дружной семье, поддержать приемных родителей в такое непростое время», - отмечает волонтер Максим Кануев.