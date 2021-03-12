На самарском предприятии выплатили почти 2 млн долгов по зарплате

Суд обязал самарскую компанию выплатить долги по зарплате Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На самарском предприятии выплатили долги по зарплате на 1,8 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Как было установлено, в обществе с ограниченной ответственностью "Волгаспецподземстрой" задолжали зарплату 13-ти работникам. Деньги им не платили с декабря 2019 года по май 2020 года.

Чтобы восстановить права работников, районный прокурор вносил представления руководителю организации, в отношении него также возбудили уголовное дело. По итогам рассмотрения исков суд вынес решение о взыскании задолженности.

Сейчас долги по зарплате погашены в полном объеме.