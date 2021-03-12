Волонтеры-молодогвардейцы участвуют в акции по сдаче донорской крови

Всего в акции примут участие порядка 300 молодых людей

Волонтеры самарского отделения «Молодой гвардии» приняли участие в акции по сдаче донорской крови.

Ежегодно в переливании крови в России нуждаются более миллиона пациентов. Во многих случаях донорство крови является единственным способом спасти человеческие жизни.

«Принимая регулярное участие в донорских акциях, мы помогаем нуждающимся в переливании крови и плазмы людям. Врачи говорят, что по статистике, каждый третий человек в течение своей жизни нуждается в переливании крови. Сдавая кровь, мы можем помочь не только своему близкому человеку, но и другим людям, которые находятся рядом с нами», - рассказала руководитель Самарского отделения «Молодой Гвардии» Галина Лагерева.

Всего в акции примут участие порядка 300 молодых людей.