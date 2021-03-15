СВГК обеспечивает устойчивость газоснабжения области на период паводка

СВГК принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости газоснабжения на период паводка.

В Средневолжской газовой компании завершается работа по подготовке к уверенному прохождению периода паводка на территории Самарской области. Для обеспечения безопасного и безаварийного газоснабжения потребителей, а также сохранности систем газораспределения и сооружений на них подготовительные работы начались еще в феврале. Аварийный запас материалов, оборудования проверен и доукомплектован. Произведен дополнительный инструктаж специалистов об особенностях эксплуатации газопроводов и средств электрохимической защиты в весенний период. Обеспечено снабжение подразделений всем необходимым инвентарем, а специальная техника – мотопомпы, плавсредства, компрессоры, экскаваторы и спецавтомашины – приведена в полную готовность.

Особое внимание уделено очистке крышек газовых колодцев от снега, льда и грязи, а также очистке территорий газорегуляторных пунктов от обильного снега нынешней зимы. Под контролем газопроводы, находящиеся близ пойм малых рек губернии.

Усилен контроль и за расположенными вблизи объектов социального назначения газопроводами, в охранной зоне которых ведутся строительные и земляные работы. Под особым наблюдением газопроводы, проходящие через водные преграды и овраги, береговые участки переходов: в их близи организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад. Комплектуется необходимый запас сжиженного газа в баллонах на промежуточных складах.

СВГК принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости газоснабжения на период паводка. Для жителей Самарской области особенно важно в этот период выполнять правила безопасности.

Прежде, чем спуститься в подвал или погреб, необходимо убедиться в отсутствии запаха газа. При наличии запаха необходимо немедленно обратиться в аварийную службу по телефону 04 или 104 для сотовой связи и проветрить помещение.

Важно помнить, что в случае затопления весенними водами газовых приборов, находящихся в квартирах, необходимо перекрыть все краны перед газовыми приборами и на вводе в дом. Подключение можно производить только после их проверки специалистами газовой службы. Владельцы административных, общественных и жилых домов должны позаботиться о свободном доступе работников газовых служб в подвальные помещения в случае необходимости, а также о содержании электроосвещения в рабочем состоянии.