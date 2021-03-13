Появилось видео с места ДТП в Южном городе в Самаре, где эвакуатор рухнул вместе с автомобилем

На месте ДТП работали сотрудники ДПС Фото: Илья Резников

В сети появилось видео с места ДТП в Южном городе в Самаре, где эвакуатор завалился на бок вместе с автомобилем. По словам очевидцев, ЧП произошло, когда эвакуатор поднимал припаркованный автомобиль рядом с домом №62 на Николаевском проспекте.

- По предварительным данным, владелец иномарки сам вызвал сотрудника эвакуации, чтобы перевезти свой автомобиль. Однако эта информация пока уточняется, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время уточняются все детали происшествия, сотрудники полиции проводят проверку. Некоторые из свидетелей рассказали другую версию аварии, будто эвакуатор сам упал на припаркованный автомобиль, не справившись с управлением. Какая версия происшествия верная, будет выяснять полиция.