Татьяна Мрдуляш рассказал, как стала министром культуры Самарской области

Татьяна Мрдуляш рассказала о своем решении переехать в Самару Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Новый министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш рассказала, как решила переехать в регион из столицы. В интервью на радио "Комсомольская правда" она призналась, что это было не только приглашение, но и сформировавшаяся с ее стороны идея и желание.

- В Самару я попала в первый раз в 2018 году, мне очень понравился город и по мере работы над филиалом Третьяковской галереи в Самаре - она мне нравилась все больше и больше, - рассказала министр.

В тот момент, когда Татьяна поняла, что после ухода из Третьяковки хочет попробовать себя в новом качестве, она подумала именно о Самаре. По ее словам, пандемия также способствовала: она позволила выключиться из интенсивного столичного темпа жизни.

- Всё-таки удалённая работа позволяла гораздо больше времени проводить и с собой, и с семьёй, и понять, что этот наркотик в виде Москвы и постоянных мероприятий – можно обходиться и без него, - говорит Татьяна.

В итоге решение переехать в Самару далось легко, сошлись и личные обстоятельства, появилась возможность переехать с семьей.

- Я надеюсь, что это какой-то новый и очень важный, очень серьёзный этап в моей жизни. И он будет полезным, важным и даст многое не только мне, но и Самарской области, - резюмировала Татьяна Мрдуляш.

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