На пивоваренном заводе «Балтика-Самара» открыли новое производство безалкогольных напитков

Инвестиции в проект составили 8,5 миллионов рублей Фото: ООО "Пивоваренная компания "Балтика"-"Балтика-Самара"

В пятницу, 12 марта, на пивоваренном заводе «Балтика-Самара» запустили производство безалкогольных напитков. Первым продуктом новой для филиала линейки стал напиток Flash Up Max.

- Создание нового производства означает и сохранение рабочих мест, и укрепление позиций предприятия на внутреннем рынке. Уверен, это позволит компании «Балтика» отгружать больше продукции и в другие регионы Российской Федерации, и на экспорт, - рассказал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, который дал старт новому производству.

Безалкогольный напиток Flash UP Max занимает 20% рынка в своей категории и поставляется на экспорт. Запуск новой линии производства способно не только снизить логистические издержки и повысить скорость поставок в региональные магазины, но и потенциально способен увеличить экспортные отгрузки филиала «Балтики-Самара».