Самарская область по числу преступлений за год оказалась на 13 месте

На первом месте - столица Москва Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Портал правовой статистики генпрокуратуры РФ опубликовали статистику преступлений по регионам. Самарская область в этом списке находится на 13 строчке.

В 2020 году в Самарской области было зарегистрировано 44 332 преступлений. Данные были предоставлены информационными центрами МВД, ГУВД и УВД региона. Стоит отметить, что по сравнению с 2019 годом, количество преступлений увеличилось всего на 4%, однако в тот год Самарская область занимала 16 место в рейтинге.

На первом месте рейтинга по количеству преступлений – Москва. По сравнению с остальными регионами, отмечается существенный отрыв по совершенным преступлениям. Так, за 2020 год в Москве было зарегистрировано 146 559 противоправных действий, в то время как на втором месте, в Московской области всего 73 941 преступлений.