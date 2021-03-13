В Самарской области продолжают бороться с коронавирусом

Обнародована статистика заболеваемости и смертности от коронавируса в Самарской области на 13 марта 2021 года. За сутки скончались 10 человек, еще 246 заболели COVID-19. И если цифры заболеваемости в целом по региону снижаются, то вот летальность вируса пока все еще высока. Последние четыре дня люди умирают от COVID19 в Самарской области каждый день, за четыре дня скончались 45 человек.

Заболеваемость же в целом идет на убыль. Накануне заболели 252 человека, до этого - 250, 260. С начала пандемии с коронавирусом столкнулись 51962 человека. Умерли 982 человека.

Сейчас в регионе все еще действуют все те же ограничения, которые были ранее: лицам старше 65 лет предписано оставаться на самоизоляции, при проведении мероприятий необходимо соблюдение дистанции. В ресторанах и прочих общественных заведениях действует строгий масочный режим.

Стоит отметить, что в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Уже сделали обе части прививки более 70 тысяч человек.