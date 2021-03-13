Подробности о новых заболевших и жертвах коронавируса в Самарской области на 13 марта

Скончалось 10 пациентов за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 марта в Самарской области подтверждено 246 случаев заболевания коронавирусом среди местных жителей. Большинство заболевших вновь обнаружено в Самаре.

В Самаре за минувшие сутки коронавирусом заболели 100 жителей, в Тольятти – 32 случая заболевания. В Кинельском районе нашли 22 новых пациента с коронавирусом, а в Сызрани – 17 инфицированных за сутки.

211 человек были выявлены при обследовании с диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония, а 35 человек не имели никаких клинических проявлений заболевания.

За минувшие сутки в Самарской области от коронавируса скончались 10 пациентов. Среди них пятеро мужчин в возрасте от 65 до 83 лет и три женщины от 62 до 69 лет, которые при жизни страдали заболеваниями сердца. А также мужчина 70 лет с заболеваниями эндокринной системы и женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями сердца и эндокринной системы. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 982 летальных случая, среди пациентов с коронавирусом.